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Больницам Самарской области в 2019 году выделено 110 млн рублей на оказание медпомощи с применением авиации

8 апреля 2019 13:58
89
Больницам Самарской области в 2019 году выделено 110 млн рублей на оказание медпомощи с применением авиации
Санавиация заработает с 2021 года.

В рамках областной программы по развитию здравоохранения в регионе с 2019 года начнется выделение субсидий больницам на развитие санавиации, в частности, на расходы, возникающие при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах самарского региона.

На 2019-2020 гг. заложено по 20,4 млн рублей, на 2021 г. - 69,4 млн рублей на эти цели. Общий объем средств составит 110,2 млн рублей, в том числе за счет средств, которые по планам поступят из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что санавиация заработает в регионе с 2020 года, однако в рамках указанной программы названы другие сроки - 2021 год, пишет СитиТраффик.
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Комментарии



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8 апреля 2019  13:58
Больницам Самарской области в 2019 году выделено 110 млн рублей на оказание медпомощи с применением авиации
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