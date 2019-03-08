Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы
8 марта 2019 10:42
128
Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы, и в дальнейшем они вынуждены носить очки в течение всей жизни. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные гигиенических исследований.
В качестве мер профилактики в Роспотребнадзоре порекомендовали ограничивать время работы ребенка за компьютером и с гаджетами. Полезно будет также ежедневно выполнять специальную гимнастику для глаз. Рабочее место ученика, за которым он сидит, должно быть удобным, напомнили в Роспотребнадзоре. Для этого желательно, чтобы источник света находился с левой стороны, расстояние от монитора до глаз школьника должно быть не менее 70 см, а от рабочей поверхности до глаз – не менее 25 см, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
8 марта 2019 10:42
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Здравоохранение
128
7 марта 2019 13:54
Существующая правовая база не позволяет чётко разграничить, какие услуги граждане могут получить бесплатно. Здравоохранение
317
6 марта 2019 16:15
В течение трех недель офтальмологи по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления... Здравоохранение
301
6 марта 2019 15:18
Ребёнок случайно налетел на предмет, когда бегал по квартире. Здравоохранение
316
6 марта 2019 13:29
Отклонения от норм свидетельствуют о нарушении технологического процесса. Здравоохранение
350
5 марта 2019 14:00
Соответствующий законопроект сейчас разрабатывают. Здравоохранение
444
5 марта 2019 11:11
Такие данные получены за 2018 год. Здравоохранение
311
5 марта 2019 09:52
Ему помогла пересадка стволовых клеток. Здравоохранение
343
4 марта 2019 12:57
Рекомендации самарцам: Как сохранить здоровье в Масленицу? Советы дает региональный Роспотребнадзор. Здравоохранение
380
4 марта 2019 12:51
Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию. Здравоохранение
372
Современная медицина
5 марта 2019 09:59
При ожирении, наряду с подкожным жиром, страдает печень, в клетках которой откладываются жировые молекулы, приводящие к гепатозу. Современная медицина
65
25 февраля 2019 19:28Почистить кожу. Способы и варианты
Большинство основных проблем кожи появляются из-за неправильного за ней ухода. Современная медицина
92
24 января 2019 08:50Киста желчного пузыря - симптомы и лечение
Киста желчного пузыря - это водянка, которая является вторичным патологическим процессом, когда в пузыре накапливается слизисто-экссудативная жидкость, при... Современная медицина
288
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
375
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
643
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
521
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
184
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
733
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
717
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
721
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1430
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1268
Фоторепортажи
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
197
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
681
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1167
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
899
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2883
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2551
Мероприятия