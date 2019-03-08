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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы

8 марта 2019 10:42
128
Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы, и в дальнейшем они вынуждены носить очки в течение всей жизни. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные гигиенических исследований.

В качестве мер профилактики в Роспотребнадзоре порекомендовали ограничивать время работы ребенка за компьютером и с гаджетами. Полезно будет также ежедневно выполнять специальную гимнастику для глаз. Рабочее место ученика, за которым он сидит, должно быть удобным, напомнили в Роспотребнадзоре. Для этого желательно, чтобы источник света находился с левой стороны, расстояние от монитора до глаз школьника должно быть не менее 70 см, а от рабочей поверхности до глаз – не менее 25 см, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com

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Комментарии



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8 марта 2019  10:42
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