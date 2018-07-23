Андрей Орлов: "Когда власть общается с населением, то проблемы можно предотвращать"
23 июля 2018 13:04
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На этой неделе начнет работу очередная стратегическая сессия на тему "Сбережение народа": на обсуждение будут выноситься вопросы качества оказания медицинской помощи, модернизации системы здравоохранения и социальной поддержки населения в целом. В ее работе примет участие главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.
По его мнению, необходимо большое внимание уделить вопросам информирования населения о важности своевременной профилактики заболеваний и здорового образа жизни. Он полагает, что сейчас этому уделяется недостаточное внимание.
"В своих майских указах президент России Владимир Путин говорил о том, как важно сбережение народа. На этом же в своем послании к жителям Самарской области делал акцент и глава региона Дмитрий Азаров, — отметил Андрей Орлов. — К сожалению, сегодня уделяется недостаточное внимание профилактике заболеваний, информированию населения о здоровом образе жизни. Когда мы говорим об увеличении продолжительности жизни, то необходимо говорить и о качестве этой жизни, о здоровье граждан. Мы должны уметь общаться друг с другом. Когда власть общается с населением, то проблемы можно предотвращать".
Долгосрочное планирование в формате стратегических сессий с привлечением широкого круга экспертов и представителей общественности Андрей Орлов назвал очень своевременной инициативой: "Надеюсь, что подобный формат работы для нас станет обыденностью".
Напомним, на прошлой неделе прошла первая из семи стратегических сессий, которая называлась "Комфортная среда: новое качество жизни". На ней были озвучены предложения, которые войдут в стратегию развития Самарской области.
Отметим, что к обсуждению в рамках работы сессии привлекается очень широкий круг лиц — от чиновников до профильных специалистов и простых граждан. Кстати, любой житель региона может высказать свои предложения по повышению качества жизни на сайте 63lider.ru. Инициатором такого формата работы выступил глава региона Дмитрий Азаров, пишет Волга Ньюс.
Фото: АРХИВ «ВК»
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