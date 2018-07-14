15 самых богатых владельцев самарской частной медицины
14 июля 2018 18:01
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По оценкам «Дела», годовой оборот частных медицинских компаний, зарегистрированных в Самарской области, превышает 6 млрд рублей.
Больная тема
Ожидаемо, что большинство владельцев крупнейших медицинских компаний Самарской области — медики. Более того, несколько клиник являются семейными: ими управляют династии. В ряде случаев основателя уже нет в живых, а бизнес перешел наследникам. В Самаре много авторских клиник, имеющих в своем названии фамилию владельца. Как правило, они специализируются на чем-то одном: офтальмология, стоматология, гинекология... В рейтинг «Дела» попали лишь некоторые из них.
Однако медицина все больше начинает интересовать инвесторов, не имеющих профессионального отношения к здравоохранению. У бизнесменов, для которых медицина исключительно коммерческий проект, как правило, особенная ниша: высокотехнологичная диагностика и лабораторные анализы. Они делают крупные вложения в закупку дорогостоящего медицинского оборудования, но зато и получают высокие доходы и динамичное развитие в том числе за счет использования административного ресурса.
К сожалению, рынок медуслуг в регионе все еще весьма закрытый. По разным причинам отказались говорить на тему медицинского бизнеса или затягивали с ответом «Делу» порядка десяти крупнейших владельцев частных клиник. У кого-то мотивы специфические: «Только внимание налоговой привлекать» (буквальная цитата слов владельца одной из крупнейших частных медицинских компаний Самары). Большинство просто не готово говорить о своей работе по спасению людей в терминах бизнеса. Но это бизнес. И вот кто эти бизнесмены.
1 место Эдуард Мнацаканян
ООО «Медгард», ООО «Медгард — Ульяновск», ООО «Медгард — Набережные Челны», ООО «Медгард — Оренбург»
Выручка в 2016 году: 560 млн руб.
Чистая прибыль в 2016 году: 144 млн руб.
Для владельца группы компаний «СИНКО» Эдуарда Мнацаканяна медицина — одно из трех основных направлений бизнеса. У него есть еще агрохолдинг и сеть книготорговых магазинов. Медицина в структуре группы занимает второе место по оборотам и доходности. В Самарской области Мнацаканян — безусловный лидер среди местных бизнесменов — владельцев частных клиник и один из немногих, кто развернул серьезную экспансию в другие регионы.
Бизнесмен начал развиваться значительно позже пионеров рынка коммерческой медицины. Первую многопрофильную клинику «Медгард» он открыл в Самаре в 2007 году. Теперь у него действуют клиники в Самаре, Тольятти, Ульяновске, Оренбурге, Саратове и Набережных Челнах. Меньше месяца назад открылся реабилитационный центр в Самаре.
Оборот сети должен быть уже заметно выше, чем 560 млн рублей, которые по итогам 2016 года в совокупности раскрыли две компании Мнацаканяна: «Медгард» и «Медгард — Ульяновск». К ним теперь должны добавиться фирмы «Медгард — Набережные Челны» и «Медгард — Оренбург», созданные в 2015-2016 годах и еще не успевшие показать выручку. Прибавим ежегодный прирост оборота действующих клиник примерно на 10%. Что получится? Заявка на миллиард.
2 место Сергей Полещиков
ООО «ИФА «Наука», ООО «ПЦР «Наука», ООО «КДЛ «Наука», ООО «Наука», ООО «БАК «Наука», ООО «Наука-Самара», ООО «Наука-Волгоград», ООО «Наука-Ульяновск», ООО «Наука-Пенза», ООО «Наука» (Оренбург)
Выручка в 2016 году: 323 млн руб.
Чистая прибыль в 2016 году: 44 млн руб.
Сергей Полещиков — бенефициар сети медицинских клиник и лабораторий «Наука». Формально учредителей фирм, входящих в медицинскую группу «Наука», несколько. Полещикову, а также его супруге, финансовому директору компании Оксане Николаевой, принадлежат доли в большинстве из них. В компании «Делу» неофициально подтвердили, что реальный собственник бизнеса — Полещиков.
Медицинский центр «Наука» был основан в 2005 году и поначалу специализировался на услугах по лабораторной диагностике. Со временем компания разрослась и стала оказывать амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги. Только в Самаре у нее работают две клиники и 13 офисов. Сегодня это самая разветвленная местная сеть клиник и лабораторий, вышедшая за пределы города и региона. Она охватывает Тольятти, Оренбург, Саратов, Волгоград, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, Ульяновск, Димитровград и Пензу.
Этот бизнес — находка рейтинга «Дела». Будучи разбитым на несколько юрлиц с похожими названиями, он при поверхностном знакомстве не производит впечатления крупного. Однако совокупный оборот группы «Наука» при ближайшем рассмотрении оказался равен в 2016 году 323 млн рублей. Так Полещиков неожиданно завоевал серебро в рейтинге «Дела». Отвечать на вопросы издания он категорически отказался.
3 место Александр Попов
ООО «Медикал сервис компани»
Выручка в 2016 году: 274 млн руб.
Чистая прибыль в 2016 году: 1 млн руб.
Александр Попов на медицинском рынке региона человек малоизвестный. В своей компании «Медикал сервис компани» («МСК»), которая принесла ему бронзу в рейтинге «Дела», он числится руководителем инвестиционных проектов. Его ли это бизнес — загадка. Фирму основал в 2010 году Андрей Шерстнев, главный внештатный специалист Минздрава по заместительной почечной терапии, врач-нефролог отделения хронического гемодиализа ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина».
В Самаре «МСК» публично дебютировала в 2011 году, начав в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) создавать отделение гемодиализа в железнодорожной больнице на станции Самара (его вторая очередь запущена в 2015 году). Вскоре посыпались контракты от областных больниц на проведение постоянного и перитонеального диализа местным лечебным учреждениям на их же базе, а также на поставки соответствующих материалов. На этом «МСК» заработала около полумиллиарда рублей за пять лет (2013-2017). Основные объемы обеспечивала больница Середавина, нефролог которой, напомним, и основал компанию, а также ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница №1». Небольшие контракты были и в других регионах. «МСК» также занимает второе место среди частных компаний Самарской области, осваивающих средства ОМС, о чем можно подробнее прочитать в статье «Не дышите».
Директор «МСК» Евгения Лановая является также совладелицей компании «Медикал сервис компани Восток», которая еще в 2012 году открыла Амбулаторный центр нефрологии и перитонеального диализа в Оренбурге.
Попов с «Делом» не встретился в силу занятости. Лановая отказалась от комментариев.
4 место Алексей Трахтенберг, Александр Сержанин
ООО «МЛЦ»
Выручка в 2016 году: 170 млн руб.
Прибыль в 2016 году: 37 млн руб.
Самарская компания «МЛЦ», одним из бенефициаров которой называют сына управляющего самарским отелем «Холидей Инн» Юрия Трахтенберга Алексея Трахтенберга, — одна из самых прибыльных в сегменте. Ее совокупная чистая прибыль в 2014-2016 годах превысила 170 млн рублей. Неудивительно, что буквально несколько дней назад МЛЦ (Медицинский лучевой центр) открыл новое отделение в Самаре с объемом инвестиций около 100 млн рублей.
МЛЦ был создан еще в 2008 году. В списке его официальных собственников никого из Трахтенбергов не было и нет сегодня. В 2008 году совладельцем компании при создании выступал нынешний главный врач Дорожной клинической больницы «РЖД» Сергей Блинов. После доли были оформлены на других людей. Сегодня официальным владельцем компании является Александр Сержанин, представляющий интересы Трахтенберга. Сам Трахтенберг называет Сержанина своим партнером, когда-то они вместе торговали металлом. В МЛЦ их роли, по словам Трахтенберга, распределены. «Он занимается самим центром. Я — более глобальным вопросами, развитием, открытием новых филиалов», — пояснил «Делу» Трахтенберг, у которого под такое стратегическое направление создано ИП.
Связи МЛЦ с Дорожной клинической больницей (ДКБ) не ограничиваются именем главного врача в списке прошлых учредителей. Бывший заведующий отделением ДКБ Алексей Либерман стал главным врачом МЛЦ.
«Мы почти не привлекали кредиты, инвестировали собственные средства, — рассказывает Трахтенберг историю создания МЛЦ. — Начинали с одного аппарата МРТ и односрезового КТ от Philips Neusoft». Помещение под клинику было сначала арендовано, а потом выкуплено в Самаре на Базарной,?30 у дочки «РЖД» — проектной компании «РосЖелДорПроект». К слову сказать, там же, расположена Дорожная клиническая больница.
«В разных регионах много МРТ-аппаратов открывалось людьми без медицинского образования и знания того, как работает этот бизнес. Последний год они все закрываются. Это бизнес сложный, и поддерживать его рентабельность на загрузке оборудования на 50% невозможно», — говорит Трахтенберг.
Выручка МЛЦ росла, как и поток пациентов, число которых в 2017 году достигло 15 тыс. человек. Половина из них — по платным услугам, половина — по ОМС. «Этот бизнес может давать рентабельность около 23-30% годовых. Но для этого нужно, чтобы оборудование было загружено на 80%», — поясняет Трахтенберг. Сегодня МЛЦ удалось занять солидную нишу на самарском рынке — около 25% по услугам магнитно-резонансной и компьютерной томографии, на которую приходится 70-80% оказываемых клиникой услуг. Также крупные игроки — Самарский диагностический центр и «Альфа Центр Здоровья» — филиал крупной московской медицинской сети с оборотом 1,8 млрд рублей в 2016 году. Остальные пациенты — за госучреждениями.
В 2016 году Трахтенберг получил в рамках ГЧП в концессию первичное сосудистое отделение больницы Семашко. Судя по всему, этот вариант готовился давно. Еще в 2011 году Трахтенберг зарегистрировал свое ИП, которое и выиграло в 2016 году торги по концессии. По словам Трахтенберга, согласно договору концессии, отделение полностью реконструируют и закупят диагностическое оборудование. Все имущество, согласно договору, остается в собственности области. Трахтенберг же получает на 29 лет право пользования — в данном случае планируется, что реконструированное отделение будет передано в аренду больнице Семашко. Сумма инвестиций составит около 100 млн руб., а открыть отделение планируется следующей осенью.
Сколько на этом можно заработать, Трахтенберг оценивать не берется — по закону больница не может взять в аренду отделение, не проведя этот договор по торгам на 44-ФЗ, где и будет определяться величина арендной ставки. «Это небольшой, но стабильный доход, пусть окупаемость даже будет 15 лет, а не 5. Мы не занимаемся маркетингом. Ответственность тоже лежит на больнице Семашко», — говорит бизнесмен. Схема на первый взгляд шаткая — остается вероятность того, что торги может выиграть другая компания. Но в данном случае Трахтенберг рассчитывает сдать отделение в аренду МЛЦ — «по минимальной арендной ставке». К чему такие сложности? Вполне возможно, что эта концессия стала одним из условий договоренности с областным Минздравом. Бизнесмены берут один проблемный объект, но получают возможность зайти на другие, более перспективные в финансовом плане.
Одновременно с реализацией проекта в больнице Семашко Сержанин и Трахтенберг открыли филиал МЛЦ на площадке клинической больницы №10. Трахтенберг заключил с областью концессионное соглашение, по которому обязались построить, оборудовать и передать в собственность региона диагностический центр, в котором пациенты могут пройти магнитно-резонансную и компьютерную томографию и другую диагностику. Арендует это отделение МЛЦ. Новое отделение позволит МЛЦ «собрать» новых пациентов из близлежащих к больнице районов Самары, из соседних городов области, которым неудобно ехать в саму клинику и которые в итоге «растекаются» по другим учреждениям. Есть расчет и на пациентов с полисом добровольного медицинского страхования — сотрудников многочисленных химических и нефтяных предприятий. В итоге планируется охватить до 30-40% услуг по томографии в области.
В планах Трахтенберга — открыть еще один филиал. Где — он пока не рассказывает. Говорит только, что объем инвестиций составит около 100 млн руб. В списке услуг будут МРТ, КТ, функциональная диагностика, прием врачей.
Что дальше? Объем выручки МЛЦ благодаря новым отделениям должен в ближайшие два-три года вырасти до 300 млн руб. Конкуренции Трахтенберг в самом доходном для МЛЦ сегменте, томографии, не опасается. «Да, в области планируются к открытию аппараты МРТ, но в их долгосрочное существование не верю. Все специалисты с опытом распределены между крупным учреждениями», — уверенно говорит Трахтенберг.
5 место Владимир Шарапов
Самарский диагностический центр
Выручка в 2016 году: 128 млн руб.
Чистая прибыль в 2016 году: 47 млн руб.
Владимир Шарапов не нуждается в особом представлении. Первопроходец рынка частной медицины в Самаре, он открыл Самарский диагностический центр еще в 1994 году. Вскоре стал депутатом Госдумы РФ, заместителем комитета по здравоохранению в федеральном парламенте. Удачный старт обеспечил бизнесмена и его семью на долгие годы. Выручка СДЦ из года в год растет на 4-10%. Компания является фаворитом в системе распределения средств ОМС в Самарской области. Феноменально, но объем осваиваемых СДЦ по ОМС средств превышает выручку компании (подробнее об этом — в статье «Не дышите» этого номера «Дела»).
Шарапову уже 74. В СДЦ он официально заместитель директора (доля в обществе — 64,86%). В приемной компании сказали, что он редко появляется в офисе. В управлении бизнесом принимают участие его дети. У сыновей Дениса и Алексея — 18,22 и 16,32% акций компании соответственно. Денис, как и отец, является заместителем директора СДЦ. Крошечные проценты есть у дочери и супруги Владимира Шарапова, носящих имя Маргарита. Как известно, у Маргариты Шараповой-старшей есть центр косметологии и пластической хирургии в Самаре «Клиника Шараповой» (выручка 3 млн рублей в год). Просьбу «Дела» о встрече Владимир Шарапов проигнорировал.
В этом году Денис Шарапов вместе с двумя партнерами организовал в Самаре компанию с говорящим названием «МРТ диагностика». Новый конкурент СДЦ и МЛЦ?
6 место Сергей Бранчевский
ООО «РМЦ», ООО «ФК «Лазерная коррекция зрения»
Выручка в 2016 году: 122 млн руб.
Чистая прибыль в 2016 году: 10 млн руб.
Основатель «Глазной клиники Бранчевского» Сергей Бранчевский — практикующий офтальмолог. Его клинике уже 24 года. Он несамостоятельно выходил на коммерческое поле самарской офтальмологии, где доминирует сильный государственный игрок — Самарская областная офтальмологическая больница имени Т.И. Ерошевского.
На заре 90-х первым конкурентом госучреждения стала фирма «Октопус» самарского бизнесмена Вячеслава Пилягина (№9 в рейтинге «Дела»), который и пригласил Бранчевского развивать направление эксимер-лазерной коррекции зрения, купив под него необходимое оборудование. Компания оттянула у больницы Ерошевского часть пациентов. Но в какой-то момент Бранчевский нашел ресурсы, чтобы приобрести собственное оборудование и открыть собственную клинику. Сегодня кроме центра коррекции зрения у Бранчевского есть в Самаре стационар, две поликлиники, а также по одной поликлинике в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.
Пилягина в итоге Бранчевский обогнал. Выручка клиник Бранчевского (ООО «РМЦ», ООО «ФК «Лазерная коррекция зрения») составила в 2016 году 122 млн рублей.
Бизнес у Бранчевского доходный. Чистая прибыль за три последних отчетных года (2014-2016) составила 57 млн рублей. Но выручка постепенно снижается: на 13% в 2016 году. Кто теперь забирает пациентов у Бранчевского, «Делу» выяснить не удалось. От комментариев он отказался, сославшись на занятость и отсутствие интереса к разговорам на экономические темы.
7 место Ирина Иванова, Анатолий Кокотов, Алексей Фролов, Александр Синякин
Ассоциация «Региональный медицинский центр «Открытая медицина»
Выручка в 2016 году: 89 млн руб.
Чистая прибыль в 2016 году: 1 млн руб.
АМЦ «Открытая медицина» — крупнейший и динамичный тольяттинский игрок на рынке частных медицинских компаний региона. В структуру компании входят детская и взрослая поликлиники, операционный стационар, фирма занимается диагностикой (лабораторная и УЗИ), лечением бесплодия и гепатита. Организация работает с 2006 года. Активно сотрудничает со страховыми компаниями по ДМС. Одному из ее совладельцев — Александру Синякину — на четверть принадлежит диагностическая лаборатория «Амитис» в Самаре (14 млн рублей в 2016 году) и на треть — Центр здоровья женщины «Амедеос» в Тольятти (9 млн рублей).
8 место Виталий Космиров, Сергей Космиров, Надежда Космирова
ООО «Частная клиника «Косма»
Выручка в 2016 году: 86 млн руб.
Чистый убыток в 2016 году: 1 млн руб.
В 1998 году супружеская пара — главный детский офтальмолог Самарской области Надежда Космирова и заместитель главврача медсанчасти №2, мануальный терапевт Виталий Космиров — основали клинику «Косма».
Первые лет десять они совмещали работу в государственных медучреждениях с частной практикой. Позднее к ним присоединились дети: социолог Сергей Космиров и экономист Надежда Космирова, которые до этого занимались маркетингом в парфюмерно-косметической компании «Весна». Они встряхнули архаичное устройство администрирования бизнеса своих родителей: придумали фирменный стиль, перевели бумажный документооборот в электронный, наняли администратора, наконец.
Направления расширялись. Появилась детская поликлиника. Порядка 70% врачей «Космы» привлекаются по совместительству из стационаров государственных медучреждений. Врачи «Космы» шутят, что здесь теперь филиал Самарской городской детской клинической больницы №1 им. Н.Н. Ивановой. Интеграция с бюджетной медициной прослеживается также в сотрудничестве с городскими больницами Пирогова и Семашко по родам и т.д.
Помимо детей «Косма» занимается офтальмологией, остеопатией, также акушерством, гинекологией, диагностикой. У владельцев клиники свои особенности. Например, по этическим соображениям здесь не делают абортов, хотя это востребованная и рентабельная медицинская услуга.
Выручка «Космы» растет на 15-25% в год. Три последних отчетных года (2014-2016) компания показывала убытки. В клинике «Делу» объяснили это тем, что у докторов нет планов по выручке, как это часто бывает в коммерческих клиниках.
9 место Вячеслав Пилягин
ООО «Точка зрения», ООО «СВС»
Выручка в 2016 году: 81 млн руб.
Чистая прибыль в 2016 году: 2 млн руб.
Медицинское направление бизнеса Пилягина, известного в основном под брендом "Центр коррекции зрения "Октопус" (ООО «СВС», ООО «Точка зрения») принесло ему в 2016 году 81 млн рублей. Еще 112 млн Пилягину можно добавить за счет сети магазинов оптики (ООО «Офтамед»), однако для чистоты методики рейтинга мы не учитывали их при подсчетах.
10 место Вероника Маковецкая, Игорь Платонов, Татьяна Платонова
ООО «ССК»
Выручка в 2016 году: 80 млн руб.
Чистая прибыль в 2016 году: 20 млн руб.
Маковецкая и Платоновы владеют самым доходным стоматологическим бизнесом в регионе. Это две клиники в Самаре, объединенные под брендом «Современный стоматологический комплекс». Бизнес появился в 2003 году. Несколько последних лет выручка сохраняется примерно на одном и том же уровне. Чиста прибыль за год — 20 млн рублей.
Маковецкая — директор клиники. У Платоновых были интересы в издательском деле и рекламе. Им принадлежали три ныне ликвидированные фирмы данного направления. В одной из них — ООО «Сампресс» — половина компании была в собственности известного самарского бизнесмена и госслужащего Ярослава Бахмурова, сына бывшего руководителя местного управления Федеральной налоговой службы Александра Бахмурова.
11 место Юрий Кравченко
ООО «Здоровые наследники»
Выручка в 2016 году: 67 млн руб.
Чистый убыток в 2016 году: 2 млн руб.
Юрий Кравченко работал в середине «нулевых» главврачом ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 имени Н.А. Семашко». Покинув кресло главы государственного медучреждения, он основал в Самаре Консалтинговый медицинский центр «Теория и практика», который впоследствии ликвидировался. А собственную клинику «Здоровые наследники» (роддом, гинекология, педиатрия) он открыл в 2013 году. С финансовым управлением титулованный медик справляется пока не очень: клиника убыточна. По данным «СПАРК-Интерфакса», убытки клиники за два отчетных года (2015-2016) составили более 5 млн рублей. Но выручка постепенно растет, примерно на 10% в год.
12 место Антон Кравченко, Марина Кравченко
ООО «Клиника доктора Кравченко», ООО «Клиники доктора Кравченко»
Выручка в 2016 году: 66 млн руб.
Чистая прибыль в 2016 году: 1 млн руб.
Это старейший частный бизнес Самары. Еще в 1987 году стоматолог, заслуженный врач РФ и Ингушетии, академик РАМТН, профессор Валерий Кравченко открыл первый в регионе хозрасчетный стоматологический кабинет, который спустя три года преобразовался в «Клинику доктора Кравченко». После смерти Валерия Кравченко клинику развивает его сын Антон Кравченко вместе со своей супругой Мариной Кравченко.
Лет семь назад Антон Кравченко прославился тем, что при помощи самарского УФАС смог призвать к ответу за недобросовестную конкуренцию МПМЦ «Медгард» Эдуарда Мнацаканяна. Ему удалось доказать, что сотрудники «Медгарда» распространяли о его клинике резко негативные отзывы в Интернете.
Последние годы бизнес растет на 10-20% в год. Кроме стандартного набора медицинских услуг для взрослых и детей Антон Кравченко зарабатывает на кодировании от алкоголизма и табакокурения, а также организацией лечения в зарубежных клиниках. На сайте клиник размещена информация о том, что они обслуживают по ДМС сотрудников компаний «Икеа», «Юнимилк», «Самаранефтегаз». На самарских форумах широко обсуждают, что уровень цен в компании выше рынка.
13 место Олег Фатенков
ООО «Консультативно-диагностический медицинский центр»
Выручка в 2016 году: 65 млн руб.
Чистая прибыль в 2016 году: 4 млн руб.
Собственник КДМЦ Олег Фатенков — главный внештатный специалист по терапии Минздрава Самарской области, заведующий кафедрой и клиникой факультетской терапии в Клиниках Самарского государственного медицинского университета. Компания семейная. Ранее в числе ее владельцев были также Вениамин, Елена и Мария Фатенковы. Теперь только Олег Фатенков.
Медицинский центр был основан в 1996 году отцом Олега Фатенкова — профессором СамГМУ Вениамином Фатенковым (скончался в 2014 году). В конце 90-х Вениамину, а также Сергею Фатенковым принадлежала самарская торговая фирма «Агро-трейд», генерировавшая по 50-60 млн рублей выручки в год.
«В 90-е годы зарплаты в мединституте были крайне низкими, и вставал вопрос о выживании. Мы были достаточно квалифицированными врачами. У центра появились клиенты, которые были готовы платить деньги. Эти деньги и были инвестициями на первоначальном этапе», — рассказывает Олег Фатенков.
КДМЦ — амбулаторно-поликлиническое учреждение, которое специализируется на корпоративном обслуживании крупных промышленных предприятий (от скрининговых профосмотров сотрудников до организации медпунктов на территории предприятий). Как говорит Фатенков, центр работает по принципу так называемой цеховой медицины. «Мы не придумали ничего нового», — улыбается Фатенков. Среди первых таких корпоративных клиентов КДМЦ были Завод имени Масленникова и Средневолжский станкостроительный завод, которые уже давно закрыты. Сегодня это в основном предприятия нефтепереработки. Всего клиентами КДМЦ являются около 100 предприятий Самарской области (около 20 тысяч пациентов).
В КДМЦ есть отделение УЗИ-диагностики, функциональной диагностики и собственная клиническая лаборатория. Общая стоимость диагностического оборудования клиники — около 20 млн рублей. Сложные методики, такие как компьютерная томография, КДМЦ отдает на «аутсортинг» в ближайшие государственные лечебные учреждения.
По мнению Фатенкова, доля частной медицины в сегменте поликлинических услуг в регионе составляет примерно 10%. В свою очередь, доля КДМЦ на этом частном поле, по оценкам предпринимателя, около 7-10%. Особой конкуренции в этом сегменте, по мнению Фатенкова, нет. Динамично развивающимися игроками в амбулаторно-поликлиническом направлении Фатенков считает компании «Фортуна» и «Альфа-центр здоровья», который входит в федеральный холдинг.
В ближайшем будущем КДМЦ планирует открытие новых офисов обслуживания в региональных подразделениях своих клиентов. В перспективе планируется расширить деятельность таких офисов за счет обслуживания частных лиц. Фатенков говорит, что первое такое подразделение собирается открыть в Отрадном.
14 место Андрей Колесников, Ирина Колесникова
ООО «Медицинский центр «Самарская школа ультразвука», ООО «МЦ «Самарская школа ультразвука. Диагностический офис», ООО «Здоровые дети — Самара», ООО «Самарский региональный медицинский центр» (Сызрань»)
Выручка в 2016 году: 63 млн руб.
Чистая прибыль в 2016 году: 1 млн руб.
Андрей и Ирина Колесниковы известны на просторах Интернета как самарские барды, члены жюри фестиваля им. Грушина. В сеть выложено множество записей их выступлений. Андрей — инициатор создания Союза бардов Самары. И нигде не сказано, что дуэт авторской песни контролирует медицинский бизнес с оборотом 135 млн рублей в год.
Колесниковы по образованию медики. Он — один из первых врачей УЗИ-диагностики в Самаре, прошедший специализацию в Германии и Австрии. Колесниковым принадлежат в Самаре три поликлиники «Здоровые дети», Медицинский центр «Самарская школа ультразвука», а также Самарский региональный медицинский центр в Сызрани. Их совокупный оборот в 2016 году составил 63 млн рублей. Чуть больше — 72 млн рублей — известным бардам-докторам принес бизнес по поставкам медоборудования, зарегистрированный на несколько юридических лиц. Он в рейтинге не учитывался.
15 место Вячеслав Морозов, Татьяна Есьмукова
ООО «Гепатолог»
Выручка в 2016 году: 59 млн руб.
Чистый убыток в 2016 году: 0,06 млн руб.
«Гепатолог» — еще одна старейшая частная медицинская компания Самары, работает с 1992 года. Клиника оказывает специализированные услуги, связанные с заболеваниями печени. Ежегодно осваивает в пределах 10 млн рублей из средств ОМС. Бизнес приносит Вячеславу Морозову и Татьяне Есьмуковой небольшой, но стабильный доход. Номинальный убыток, который компания продемонстрировала в 2016 году, непоказателен. До этого за два года она заработала 11 млн рублей чистой прибыли (2014-2015 годы).
– Василий Синицин, Анна Рохленко, Семен Безгинов
КАК МЫ СЧИТАЛИ
В рейтинг включены организации Самарской области, в регистрационных данных которых значатся следующие виды деятельности: общая врачебная практика, деятельность больничных организаций, стоматологическая практика, специальная врачебная практика, деятельность в области медицины. Санаторно-курортные организации в список не включались.
В рейтинге учтены только те компании, владельцами которых являются местные бизнесмены. Компании были сгруппированы в зависимости от их принадлежности конкретным лицам (ряд предпринимателей оформляют свой медицинский бизнес на несколько юрлиц). Каждому предпринимателю или группе предпринимателей был посчитан совокупный оборот подконтрольных ему (им) компаний по итогам 2016 года. Данные ранжированы. В тех случаях, где известен бенефициар, но бизнес записан на других лиц, указывался предполагаемый собственник.
Некоторые владельцы частных медицинских компаний не вошли в рейтинг «Дела» по причине отсутствия информации о выручке. Так, не попал в рейтинг ректор и владелец медицинского университета «Реавиз» Николай Лысов, который более года назад открыл одноименную многопрофильную медицинскую клинику. Ее оператор – ООО «Медицинская компания «Реавиз» (директор и владелец – Евгений Буренков) — еще не успел раскрыть финансовые результаты за 2016 год.
Компании, которые входят в федеральные и международные холдинги, не были учтены в рейтинге «Дела», но по ним издание подготовило отдельную инфографику, также представленную в данном материале. Но и в нее вошел не весь крупный бизнес в данном срезе. Так, клиника «Альфа-центр здоровья» в Самаре, входящая в федеральную группу, не оформлена как самостоятельное юридическое лицо, поэтому сведений о ее финансовых результатах нет в открытом доступе. Учитывая, что игрок располагает 12-ю клиниками в разных городах России, а его оборот в 2016 году составил более 1,8 млрд рублей, выручка самарской клиники может превышать 100 млн рублей.
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