Врачи-специалисты проведут прием детей в Елховке Самарской области

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22 августа в 10.30 в Елховской ЦРБ (Самарская область, Елховский район, с. Елховка, ул. М. Заводского, д. 41) выездная бригада специалистов мобильного комплекса «Здоровый ребёнок» Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведет прием маленьких пациентов.Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской техникой и вспомогательным оборудованием. Основным преимуществом мобильного комплекса являются автономность, высокая пропускная способность, доступность и всесезонность. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием: портативная цифровая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, 12-канальный электрокардиограф с функцией автоматического анализа и диагностический спирометр, лабораторное оборудование, которое позволяет выполнять как общеклинические анализы крови и мочи, так и биохимические скрининговые исследования. А также оборудованы два рабочих места для врача-оториноларинголога и врача-офтальмолога.Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.Фото pixabay.com