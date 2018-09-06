В самарской больнице Пирогова прошел День открытых дверей
6 сентября 2018 10:29
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В среду, 5 сентября, в городской больнице имени Пирогова прошел День открытых дверей. Гостям рассказали, какими возможностями обладает обновленное медучреждение. Целый комплекс мероприятий по модернизации одной из старейших и крупнейших больниц области реализовали благодаря поддержке главы региона Дмитрия Азарова, пишет Волга Ньюс.
За последний год в медучреждении провели по-настоящему масштабную работу. Была создана новая организационная модель оказания экстренной медицинской помощи в соответствии с международными стандартами на до- и госпитальном этапе. Это позволило сократить время оказания медицинской помощи в приемном отделении и повысить ее качество. Например, теперь персонал больницы получает предварительную информацию о пациентах от бригады скорой помощи, и их принимают по степени тяжести: в "красном", "желтом" и "зеленом" коридорах. Открыты противошоковые палаты общехирургического и сосудистого профилей и шесть универсальных смотровых кабинетов. Выделен специальный лифт для экстренной транспортировки больных в реанимацию или оперблок.
Внедрены пациентоориентированные технологии, что обеспечило максимальную открытость и доступность медицинской помощи для всех категорий граждан, включая маломобильные группы. Создана комфортная среда для пребывания пациентов - wi-fi, припотолочная, настенная, напольная и уличная навигации на русском и английском языках.
Появилось восемь терминалов по оказанию экстренной медицинской помощи, введен в эксплуатацию второй аппарат компьютерной томографии для распределения экстренных и плановых пациентов. Приобретены 443 единицы специализированного медицинского оборудования и медицинская мебель, проведен капитальный ремонт помещений, благоустроена территория больницы. Медперсонал прошел профессиональную подготовку в ведущих клиниках страны. Все это позволило медучреждению на высоком уровне оказывать помощь гостям чемпионата мира по футболу - в период ЧМ больница Пирогова являлась уполномоченной больницей для медицинского обеспечения фан-зоны и гостей мундиаля.
"Как сказал в своем послании президент России Владимир Путин, в 2018 году прежде всего нужно обратить внимание на здравоохранение, на социальную сферу, образование, - говорит главный врач больницы Пирогова Александр Вавилов. - И мы видим, что очень большое внимание этому уделяет правительство Самарской области и лично Дмитрий Игоревич Азаров. Он приезжал к нам в апреле с инспекционным визитом, дал нам поручения, мы их все выполнили. И сегодня в больнице внедрена новая организационная модель оказания экстренной медицинской помощи, которая в себя включает несколько пациентоориентированных технологий. Они работают и в приемном отделении, и на этажах, и в плане оказания экстренной помощи. Чемпионат прошел, и главное, что все, что получила наша больница в ходе подготовки к чемпионату, осталось наследием, которое будет служить на благо жителям нашего города".
Фото pixabay.com
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