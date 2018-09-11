В Тольятти достраивают новую поликлинику на 1000 посещений в смену
11 сентября 2018 13:04
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В Тольятти ведется строительство поликлиники на 1000 посещений в смену. Заказчиком является ГКУ СО «Управление капитального строительства» министерства строительства Самарской области.
Новый объект расположен в 19-м квартале по адресу: бульвар Татищева, 24. Это медучреждение будет обслуживать взрослое население общей численностью 65 тысяч человек. Здесь же будет работать круглосуточный травматологический пункт для оказания как плановой, так и неотложной помощи.
Работы начались в октябре 2016 года. В настоящее время строительство вышло на финишную прямую.
Глава региона Дмитрий Азаров в своем Послании к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона отметил, что за годы, прошедшие с момента старта приоритетного национального проекта "Здоровье", объемы высокотехнологичной помощи в Самарской области выросли в 10 раз. «Масштаб вложений в эту сферу, в самом деле, не имеет прецедентов во всей нашей истории. Только в этом году мы открыли 4 современнейших медицинских центра: госпиталь «Мать и дитя», ПЭТ центр и Диагностический центр, а также больницу восстановительного лечения», - подчеркнул руководитель области.
В 2018 г. на строительство поликлиники выделяется 329,4 млн рублей из федерального бюджета, 177 млн рублей – из регионального.
Здание поликлиники имеет Н-образную форму. В подвале объекта будут располагаться гардеробные для персонала, вспомогательные и технические помещения, центральное стерилизационное отделение. На первом этаже создают вестибюльную группу помещений, группу общих и лечебных помещений поликлиники, травматологическое отделение, женскую консультацию. Второй этаж – это рентгеновское и физиотерапевтическое отделения, отделение функциональной диагностики, а также ещё одна женская консультация. На третий этаж будут подниматься пациенты терапевтического и физиотерапевтического отделений, сотрудники клинико-диагностической лаборатории. Четвёртый займут административно-хозяйственная часть, отделение врачей-специалистов, дневной стационар на 20 коек и общие помещения. В корпусе будут работать 4 лифта.
На данный момент выполнены работы по строительству каркаса, кровли, фасадов, остеклению, витражам. Строители приступили к отделочным работам внутри помещений – ведется оштукатуривание стен, стяжка полов, работы по устройству внутреннего электроснабжения, вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения, канализации. Реализованы мероприятия по строительству наружных сетей – водоснабжение, бытовая и ливневая канализация, теплоснабжение. Начинаются работы по благоустройству территории вокруг поликлиники, сообщает пресс-служба облправительства.
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