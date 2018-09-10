В Самарскую область прибывает «ВИЧ-экспедиция»
10 сентября 2018 10:12
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10 сентября Самарская область принимает региональный этап Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция», направленной на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Акция, которая проводится по инициативе Минздрава России, стартовала 12 июня в Петропавловске-Камчатском и завершится 7 ноября в Калининграде.
Через 30 регионов страны, где отмечены высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции, проследуют мобильные пункты тестирования (МТП) – брендированные микроавтобусы, в которых любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.
МПТ позволят значительно расширить географию акции и увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ, которые в обычной жизни не мотивированы к прохождению тестирования. Удобное расположение МПТ в общественных местах, возможность сдать бесплатно и анонимно экспресс-тест на ВИЧ, а также получить дотестовую и послетестовую консультации.
В Самарскую область 10 сентября прибудут два медицинских микроавтобуса, один будет работать в Самаре, второй перемещаться по малым городам губернии. В рамках регионального этапа запланировано 6 акций по экспресс-тестированию на ВИЧ. Медики Самарского областного СПИД-центра в течение трех дней будут работать в Самаре, также специалисты вместе с МПТ отправятся в Тольятти, Новокуйбышевск и Сызрань.
Церемония закрытия регионального этапа Акции состоится 13 сентября, сообщает пресс-служба облправительства. Будут подведены итоги тестирования в регионе, а также состоится торжественная передача флага Самарской губернии организаторам акции в знак участия Самарской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». По итогам Всероссийской акции все собранные флаги будут выставлены на форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в ноябре этого года.
Фото pixabay.com
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