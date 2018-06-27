В Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина состоится открытие современного стерилизационного отделения

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В четверг, 28 июня в 09.00 состоится торжественное открытие современного стерилизационного отделения в структуре ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им.В.Д.Середавина» (Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, д. 159).Проект реализован в рамках концессионного соглашения о модернизации и эксплуатации объекта здравоохранения заключенного 31.08.2015 между Правительством Самарской области и ООО «СИНЕРГИЯ» сроком на 9 лет.Уникальность проекта заключается в создании в структуре ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» нового современного отделения стерилизации и модернизации существующего оборудования, а также внедрении современных систем учета и управления процессами; увеличении мощности стерилизационного отделения; оптимизации и компьютеризации процесса работы стерилизационного отделения, системы учета инструмента и рабочего времени персонала.В рамках концессионного соглашения предусматривается осуществление модернизации стерилизационного отделения и его оснащение за счет частных инвестиций в размере порядка 50 млн. рублей.Также после ввода объекта в эксплуатацию инвестор будет осуществлять деятельность по предоставлению услуг по стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе медицинских инструментов и белья в объеме 60000 биксов в год, сообщает пресс-служба облправительства.