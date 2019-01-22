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В Самаре в 10 классах в 7 школах приостановили учебный процесс из-за ОРВИ и гриппа

22 января 2019 13:57
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В Самаре в 10 классах в 7 школах приостановили учебный процесс из-за ОРВИ и гриппа
На карантин классы закрывают, когда по болезни не приходят 20% учеников.

В Самаре в 10 классах в семи школах приостановили учебный процесс. Причина – ОРВИ и грипп. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды – Самара» сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Римма Галимова.
- Приостанавливают учебный процесс в классе или в школе при отсутствии 20% учеников по причине ОРВИ и гриппа, - уточнила Римма Галимова.

В целом по региону заболеваемость не превышает пороговых значений. Однако в России эпидемический порог превышен в 13 регионах, в том числе в соседнем Татарстане, сообщает "КП в Самаре".

Обычно пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области приходится на конец января – начало февраля.

pixabay.com
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