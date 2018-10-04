В Самаре пройдут акции в рамках Всемирного месяца борьбы против рака груди

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5 октября в 10.00 в администрации Клявлинского района (Самарская область, Клявлинский р-н, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, 60) стартуют профилактические акции в рамках Всемирного месяца борьбы против рака груди.Жители Клявлинского района смогут посетить лекцию заведующей отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольги Козловой на тему «Факторы риска и методы профилактики опухолей молочной железы», научиться приемам самообследования, получить наглядные, красочные буклеты и задать вопросы. Также будет предоставлена возможность проконсультироваться с врачами-онкологами Самарского областного клинического онкологического диспансера, прием будут вести: врач-онколог консультативного отделения №1 Константин Самойлов, врач-онколог отдела экспертизы качества медицинской помощи Ольга Марушева.А 8 октября в 10.00 акция в рамках Всемирного месяца борьбы против рака груди пройдет в отделении Пенсионного Фонда Российской Федерации по Самарской области (г. Самара, ул. Садовая, 175) для его сотрудников. В рамках мероприятия будет представлена лекция о факторах риска и методах профилактики опухолей молочной железы и обучение приемам самообследования. Для консультирования и осмотра сотрудников учреждения прием будут вести: врач-онколог консультативного отделения №1 Вероника Усова, врач-онколог отдела экспертизы качества медицинской помощи Ольга Марушева.В мероприятиях примет участие Центр здоровья Самарской городской поликлиники №4, специалисты которого проведут определение ЭКГ, ФВД, глюкозы и холестерина крови экспресс-методом, расчет массы тела и измерение роста с ИМТ, по результатам обследования будет выдано заключение по факторам риска, а также рекомендации врача-терапевта.Фото pixabay.com