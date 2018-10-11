В Самаре пройдет экспресс-тестирование на свертываемость крови
11 октября 2018 13:35
80
Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
12 октября с 9.00 до 15.00 в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина (ул. Ташкентская, 159, поликлиническое отделение, холл, 2-й этаж) пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты, смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови.
13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. К этой дате уже в шестой раз приурочена масштабная социальная акция «День МНО».
Акция «День МНО» состоится при поддержке Российского кардиологического общества сразу в 25 городах России, в том числе и в Самаре.
МНО – ммеждународное нормализованное отношение – жизненно важный показатель свертываемости крови. В первую очередь этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает непрямые антикоагулянты - это препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов – опасных сгустков крови. Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
12 октября с 9.00 до 15.00 в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина (ул. Ташкентская, 159, поликлиническое отделение, холл, 2-й этаж) пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты, смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови.
13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. К этой дате уже в шестой раз приурочена масштабная социальная акция «День МНО».
Акция «День МНО» состоится при поддержке Российского кардиологического общества сразу в 25 городах России, в том числе и в Самаре.
МНО – ммеждународное нормализованное отношение – жизненно важный показатель свертываемости крови. В первую очередь этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает непрямые антикоагулянты - это препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов – опасных сгустков крови. Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
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