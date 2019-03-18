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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц

18 марта 2019 10:51
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В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц
Производителя следует выбирать по принципу географической близости к торговой точке.

Специалисты Роскачества подготовили для россиян рекомендации по выбору свежих и вкусных куриных яиц. При покупке традиционно стоит обращать внимание на срок изготовления, который в обязательном порядке должен быть указан на упаковке. Остановите свой выбор на более свежих.

Производителя следует выбирать по принципу географической близости к торговой точке, отметили в организации. Дело в том, что чем меньше яйцо тряслось по дорогам, добираясь от фермы до прилавка, тем лучше.

Обратите внимание на то, чтобы место хранения яиц было сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов. «Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно», — говорится в сообщении Роскачества.

На каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв и цифр, которые могут быть синими или красными. Буква «с» обозначает, что яйцо столовое. Буква «д» обозначает, что яйцо диетическое.

Диетическими считаются обычные столовые яйца до истечения семи дней после их производства. Столовые яйца хранятся от 8 до 25 суток. Желательно, чтобы яйца были чистыми, без перьев, следов помета и без повреждений.

При этом не стоит обращать внимание на цвет яиц, потому что у белых и коричневых идентичный состав, а пищевые свойства не отличаются. Цвет зависит всего лишь от того, была ли курица «брюнетка» или «блондинка», пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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Комментарии



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