В Промышленном районе Самары установлен карантин по бешенству
3 августа 2018 12:05
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Постановлением врио первого вице-губернатора Самарской области Александра Нефедова в Промышленном районе Самары введен карантин по бешенству. Соответствующий документ, созданный на основе представления врио главы областного департамента ветеринарии, опубликован на сайте регионального правительства.
Согласно постановлению, со 2 августа по 2 октября на территории района введены следующие ограничительные мероприятия:
запрет на проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак; запрет на торговлю домашними животными; запрет на вывоз собак и кошек за пределы карантинной зоны, а также отлов диких животных на данной территории, пишет Волга Ньюс.
Постановление вступило в силу со дня его опубликования — 2 августа.
Фото: pixabay.com
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