В Отрадном пройдет выездной прием граждан по вопросам инвалидности детей

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21 ноября с 10.00 до 15.00 по адресу: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, д.25б, состоится выездной прием граждан по вопросам инвалидности детей, сообщает пресс-служба облправительства.Прием будет совместно вестись Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области Татьяной Козловой и руководителем Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Дмитрием ДрачемНа прием приглашаются родители и иные законные представители детей, проживающих в г.о. Отрадный, г.о. Похвистнево, с. Кинель-Черкассы, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Богатовский, м.р. Борский.Запись на прием поводится по телефону: 8 (846) 331-58-92.

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