В Новокуйбышевске пройдет день донора

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5 сентября с 8.30 до 11.30 на главной площади города (г. Новокуйбышевск, площадь Ленина) выездная бригада Самарской областной клинической станции переливания крови традиционно развернет мобильный комплекс заготовки крови.Каждый донор в качестве благодарности за совершенный им благородный поступок получит сувенир от службы крови Самарской области и памятные фотографии с новой красочной атрибутикой для фотосессии.Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самарской области. Возраст от 18 лет, вес от 55 кг. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: http://www.donorsamara.ru.Фото pixabay.com