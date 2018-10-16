В Нефтегорском районе продолжаются мероприятия в рамках акции #ДоброВСело
16 октября 2018 12:54
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17 октября в 10.00 в селе Бариновка Нефтегорского района (Самарская область, Нефтегорский район, с. Бариновка, ул. Малая Солянка, д. 26) состоятся мероприятия в рамках всероссийской акции «#ДоброВСело».
В рамках акции волонтеры-медики из Самарского государственного медицинского университета примут участие в посадке деревьев на территории фельдшерско-акушерского пункта.
Также в этот день для жителей села будет работать выездная поликлиника Нефтегорской ЦРБ. Сельчан проконсультируют врач общей практики, эндокринолог, офтальмолог, невролог.
Подобные акции до ноября месяца будут проходить и в других селах губернии – в Волжском и Нефтегорском районах.
Фото pixabay.com
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