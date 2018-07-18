Ученые заявили о пользе кофейного аромата
18 июля 2018 13:49
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Ученые из Технологического института Стивенс выяснили, что аромат кофе помогает эффективнее решать аналитические и математические задачи.
Результаты исследования опубликованы в Journal of Environmental Psychology, сообщается на сайте MedicalXpress.
Всего в эксперименте приняли участие около 100 добровольцев, которые должны были решить тест, состоящий из десяти вопросов. Из них 50 человек поместили в аудиторию, где чувствовался запах кофе. Другая половина добровольцев находилась в помещении, где не было никаких посторонних ароматов.
В результате средняя оценка оказалась выше у первой группы. Исследователи считают, что в данном случае имел место эффект плацебо: участникам казалось, что аромат кофе помогал им лучше справиться с задачами, и самовнушение сработало.
В июле американские ученые выяснили, что употребление шести чашек кофе в день может снизить вероятность преждевременной смерти на 16%, пишут "Известия".
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