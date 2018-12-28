ТФОМС утверждает, что средняя зарплата самарских врачей выросла до 57,9 тысяч рублей
28 декабря 2018 13:28
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Зарплаты врачей и медицинского персонала в Самарской области должны вырасти в 2019 году. Об этом в четверг, 20 декабря, на своей пресс-конференции сообщил директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Владислав Романов.
Согласно «дорожной карте», зарплата врачей должна вырасти на 6,1%, младшего медперсонала — на 4,3%. При этом уровень дохода медиков «привязывают» к средней зарплате по региону. Врачи должны получать в два раза больше этого показателя, медсестры и санитарки — не менее 100% от среднего уровня.
Согласно отчету ТФОМС, зарплата медицинских работников в системе ОМС уже составила 57,9 тысяч рублей у врачей, 30,4 тысячи рублей — у среднего персонала, 28,7 тысяч рублей — у младшего медперсонала. Правда, фонд признает, что не все учреждения области достигают подобного уровня, поскольку вынуждены направлять средства ОМС на другие нужды, например, на содержание здания, коммунальные платежи и выплаты прочему персоналу.
При попытке детализировать представленные на пресс-конференции цифры, журналист «СО» ОНЛАЙН» услышал от осведомленного источника, что на самом деле около трети больниц и поликлиник области не в состоянии выполнить указанные показатели «дорожной карты».
pixabay.com
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