Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова проведут прием в Большеглушицкой ЦРБ

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15 ноября в 10.40 состоится выезд специалистов Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова в Большеглушицкую ЦРБ (Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 12)Пациентов Большеглушицкого, Пестравского и Большечерниговского районов осмотрят врач-нейрохирург, сосудистый хирург, ортопед, проктолог, кардиолог, эндокринолог, эндоскопист и врач функциональной диагностики.Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.Фото pixabay.com