Сотрудники онкологического диспансера в Тольятти проведут профилактическую акцию по борьбе с меланомой

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27 июля в 11.00 в Управлении Росреестра по Самарской области (г. Тольятти, ул. Молодежный бульвар, 6А) сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера проведут широкомасштабную акцию по борьбе с меланомой.Мероприятие будет проводиться совместно с Центром здоровья Самарского областного центра медицинской профилактики.В рамках акции для всех желающих сотрудников Управления Росреестра по Самарской области врач-онколог онкодиспансера Ольга Марушева проведет консультативный прием. Участники мероприятия смогут пройти комплексное обследование, включающее в себя: определение артериального давления, измерение роста и веса, расчет индекса массы тела, исследование крови на глюкозу и холестерин экспресс-методом, регистрацию и анализ ЭКГ, исследование функции внешнего дыхания. Кроме того, заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Козлова проведет лекцию на тему «Профилактика и ранняя диагностика опухолей наружных локализации».Фото: pixabay.com