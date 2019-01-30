Сезонный прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен в Самарской области
30 января 2019 10:48
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В Самарской области за неделю с 21 по 27 января зарегистрировано 10342 случая ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения – 32,1. В Самаре - 4865 случаев, показатель на 10 тыс. населения 41,1.
В целом по состоянию на 28.01.2019 года заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне, вместе с тем, отмечается сезонный прирост заболеваемости.
При подготовке к эпидемическому сезону 2018-2019 гг. против гриппа было привито 1590388 человек, что составило 49,4% от численности населения области: 430887 детей и 1121920 взрослых, в т.ч. 8938 беременных. За счет средств других источников было привито 28643 человека, в т.ч. 13876 человек – за счет средств работодателей, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Фото pixabay.com
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