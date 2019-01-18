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Правительство подало в суд на инвестора нового кардиоцентра в Самаре

18 января 2019 11:44
87
Правительство подало в суд на инвестора нового кардиоцентра в Самаре
Истцы хотят расторгнуть соглашение о сотрудничестве.

Вопрос строительства кардиоцентра в Самаре будут разбирать в арбитражном суде. Представители регионального правительства подали в суд на инвестора — ООО «Современные медицинские технологии» («СМТ»), пишет 63.ру.

— Истцы требуют расторгнуть соглашение, заключенное в январе 2014 года, — говорится в сообщении на сайте суда.

Согласно меморандуму, «СМТ» должно было вложить в строительство нового кардиоцентра 3 миллиарда рублей. Взамен региональные власти передали компании в аренду земельный участок на Аэродромной, 43. Пятиэтажное здание возвели непосредственно за уже существующим кардиодиспансером. Строительство должно было закончиться в 2016 году. Но сроки несколько раз переносили, стройку замораживали, и для проекта даже искали нового инвестора.

Срыв сроков связывают с несколькими скандалами, в эпицентре которых оказался владелец «СМТ» Сергей Шатило. Сначала он был потерпевшим по делу блогеров о вымогательстве. А затем в отношении бизнесмена возбудили уголовные дела. Одно из предъявленных бизнесмену обвинений коснулось поставки незарегистрированного аппарата МРТ в больницу Пирогова. Также Сергея Шатило обвинили в коммерческом подкупе бывшего замминистра здравоохранения Альберта Навасардяна и картельном сговоре.

В настоящее время представители «СМТ» планируют признать компанию банкротом. Аналогичный иск против компании подала и больница Пирогова.

Судьба самой «Клиники сердца» остается неясной. Летом 2018 года открытие медучреждения отложили на 2020 год. Зимой депутат губдумы Михаил Матвеев предложил выкупить здание и передать его в собственность Самарской области. Предполагаемый размер сделки — 500 миллионов рублей.

pixabay.com

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