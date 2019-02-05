По результатам конкурса "Клиника года" самарская больница им. Н.А.Семашко стала победителем сразу в двух номинациях
5 февраля 2019 10:58
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По результатам конкурса "Клиника года" в регионе больница им. Н.А.Семашко стала победителем сразу в двух номинациях. Это номинации "Лучший травматологический пункт" и "Лучший родильный дом".
Об этом сообщается в твиттере больницы.
Поздравляем коллектив с победой.
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