Осенняя школа пациентов пройдет в Самаре
6 ноября 2018 10:47
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7 ноября в 14.00 в большом конференц-зале Самарского областного клинического онкологического диспансера (г. Самара, ул. Солнечная, 50) состоится «Осенняя школа пациентов» с проведением благотворительного концерта коллектива «Музыкальная гостиная» под руководством Юрия Бондаренко.
Мероприятие будет проходить при участии Самарской региональной общественной организации помощи онкологическим больным «Возрождение».
Цель проведения мероприятия - обеспечение онкологических больных и их родственников знаниями о лечении заболевания и профилактике осложнений. На мероприятии все участники смогут обменяться мнениями и получить информацию, как от врачей, так и от пациентов, которые уже проходили лечение. Врач-методист отделения медицинской профилактики онкодиспансера Ирина Окунева прочтет лекцию на тему «Лучевая и лекарственная противоопухолевая терапия. Меры профилактики осложнений лучевой и побочных эффектов химиотерапии».
Фото pixabay.com
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