Офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского в Самаре отмечает 55-летие

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23 ноября в 13.00 в отеле Лотте (Самара, ул. Самарская, 110) состоится торжественная церемония открытия XIII юбилейной офтальмологической конференции «РЕФРАКЦИЯ-2018», посвященной 55-летию Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского.В течение 55 лет больница является центром, организующим работу офтальмологической службы региона в соответствии с новейшими достижениями науки и практики.«Рефракция» - политематическая офтальмологическая конференция, объединяющая в своей программе самые актуальные вопросы офтальмологии и оптометрии и ежегодно собирающая более 500 участников со всей России.Фото pixabay.com