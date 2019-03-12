Названы регионы России с самым высоким уровнем смертности
12 марта 2019 12:14
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Росстат раскрыл регионы с самыми высокими показателями смертности в России по итогам прошлого года. Антилидерами оказались Псковская и Тверская области — здесь приходится 16,8 умерших на тысячу населения.
Следом в списке идут Новгородская область — 16,5 человека на тысячу населения, Ивановская область (16 человек) и Владимирская — 15,8 умерших, сообщает «Российская газета».
При этом меньше всего умерших оказалось на Кавказе и на Севере. Так, в Ингушетии умерли три человека на тысячу населения, в Чечне — 4,2, Дагестане — 4,8, Кабардино-Балкарии и Якутии — по 7,8, а в Тюменской области — 7,9.
Отмечается, что такая ситуация в первую очередь связана со структурой населения в этих регионах — чем больше жителей пожилого возраста, тем выше смертность. И наоборот, чем больше молодежи — тем ниже показатели смертности.
В среднем смертность в России по итогам прошлого года составила 12,4 человека на тысячу населения, пишут "Известия".
В феврале министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что алкоголь является главной причиной смертности мужчин трудоспособного возраста в России. По ее словам, около 70% смертных случаев в этой категории населения связаны со спиртным — как с вызванными им острыми заболеваниями, так и хроническими. При этом она подчеркнула, что после ограничения торговли суррогатами число летальных исходов снизилось.
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