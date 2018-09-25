Гериатры проведут прием пациентов центра социального обслуживания в Самаре

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26 сентября в 10.00 в преддверии Дня пожилого человека мультидисциплинарная бригада Самарской областной клинической гериатрической больницы проведет выездной прием в автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Безымянский» (Самара, ул. Сердобская, 14).В составе бригады - главврач больницы Олег Никитин, врачи-гериатры, кардиолог, гастроэнтеролог. Кроме того, пациентам проведут комплексную гериатрическую оценку их состояния и дадут индивидуальные рекомендации по снижению факторов риска различных заболеваний.Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья пожилых и старых людей (КГО) дает наиболее полную и объективную картину не только их физического здоровья, но и состояния психики, социальной адаптированности и общей удовлетворенности жизнью, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com