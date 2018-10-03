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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Для самарцев проведут бесплатную экспресс-проверку на риск тромбоза

3 октября 2018 10:58
117
Для самарцев проведут бесплатную экспресс-проверку на риск тромбоза Мероприятие состоится 12 октября.
Мероприятие состоится 12 октября.

13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. Накануне, в пятницу в Самаре в седьмой раз пройдет масштабная социальная акция "День МНО" (день международного нормализованного отношения), в рамках которой пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты, смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови, пишет Волга Ньюс.

Акция "День МНО" состоится при поддержке Российского кардиологического общества сразу в 25 городах России, в том числе и в Самаре. Пройти экспресс-диагностику можно будет 12 октября с 9 до 15 часов в областной клинической больнице им. В. Д. Середавина по адресу: ул. Ташкентская, д. 159, поликлиническое отделение, холл, 2-й этаж. Чтобы пройти бесплатную экспресс-диагностику и получить консультацию специалиста, нужно записаться на портале www.mnoportal.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-19-68.


Фото pixabay.com
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