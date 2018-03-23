Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре

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26-го марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД все желающие могут бесплатно пройти флюорографическое обследование на современном цифровом оборудовании и сразу узнать результат.Туберкулез излечим. Но необходимо вовремя начать лечение, а главное не бросать его на «полпути». Важно следить за своим здоровьем и регулярно проходить необходимые обследования. Основной способ раннего выявления туберкулеза у взрослых - флюорография. Ее нужно делать не реже одного раза в год.Самарцев приглашают 26-го марта на бесплатное флюорографическое обследование в Центр СПИД по адресам:ул. Ново-Садовая, д.178 (8:00- 19:00)ул. Льва Толстого, д.142 (8:00- 14:00).