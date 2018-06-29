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Для 7% пар уже одного посещения достаточно, чтобы выявить «болевые точки» каждого, спланировать вместе с медиками пути их преодоления, получить индивидуальный план по оздоровлению.Интересный факт: в 2017 году почти 350 пар «не дошли до ЭКО», потому что долгожданная беременность наступила после визита в Центр здоровья.В регионе работают 19 таких центров, сообщает пресс-служба минздрава СО.