Более одного миллиона жителей Самарской области сделали в этом году прививки от гриппа

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Более одного миллиона жителей Самарской области, в том числе почти 300 тысяч детей, сделали в этом году прививки от гриппа. Прививочная кампания продолжается. Всего в область поступило 1,6 млн. доз вакцины для иммунизации - 100% от запланированных поставок, сообщает Департамент информационной политики региона.Фото pixabay.com