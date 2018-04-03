22 новых автомобиля "скорой помощи" закуплены для жителей и гостей Самары к ЧМ-2018

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22 новеньких автомобиля "скорой помощи" закуплены в рамках подготовки к ЧМ-2018 для жителей и гостей Самары. 15 из них для Самарской станции скорой медицинской помощи и 7 реанимобилей для больницы им. Середавина, сообщает Департамент информационной политики региона.Глава регионавручил ключи от машин руководителю больницы им.Середавинаи главврачу Самарской станции скорой помощи"Мы с вами вместе готовимся сегодня для того, чтобы принять гостей, болельщиков, футболистов со всего земного шара буквально. Мы проводим вместе с вами серьезную модернизацию системы здравоохранения Самарской области и Самары, мы обновляем парк, и сегодня автомобили, которые мы передаем, они будут работать, служить людям не только в этот период, но на многие годы создадут условия получения своевременной, качественной медицинской помощи. Качественонй она может быть только в одном случае - если на этом современом оборудовании работают люди профессиональные, ответственные, то есть те, которые сегодня здесь присутствуют на этой площади. Я хочу вас поблагодарить за ваш труд, за ваше внимание к людям, вашу готовность придти на помощь человеку, в какой бы сложной ситуации он ни оказался. Я очень рад, что именно таким настоящим профессионалам своего дела, людям небезразличным сегодня мы передаем это современное оборудование", - с такими словами обратился к медикам Дмитрий Азаров.Фото: кадр из видео в твиттере Департамента информационной политики региона.