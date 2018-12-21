26 медработников трудоустроились в лечебные учреждения губернии по программе «Земский фельдшер»

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С целью укомплектования сельских районов Самарской области медицинскими кадрами министерством здравоохранения Самарской области предоставляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам – 1,0 млн руб, фельдшерам – 0,5 млн руб.) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо поселки городского типа, либо города (Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Кинель, Нефтегорск) с населением до 50 тыс. человек (реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»).В 2018 году в рамках реализации указанных программ в сельские населенные пункты, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек Самарской области привлечено более 100 медицинских работников (75 врачей и 26 фельдшеров).Всего за время работы программы «Земский доктор» в муниципальные районы и малые города области привлечено почти 700 врачей. Программа «Земский фельдшер» реализуется в Самарской области с 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.pixabay.com