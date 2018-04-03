119 млн рублей на закупку автомобилей "скорой" выделил бюджет Самарской области

81

Глава регионаобсудил с врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра здравоохранения Самарской областии главврачами больницы им.Середавина и Самарской станции скорой помощи организацию работы врачей в период ЧМ, а также их языковую подготовку, сообщает Департамент информационной политики региона. В каждом экипаже будет человек, владеющий иностранным языком.119 млн.руб на закупку автомобилей скорой выделил обл. бюджет. Главврачи поблагодарили Главу региона за серьёзную поддержку отрасли.Напомним, сегодня медикам вручили 22 новых автомобиля "скорой помощи".