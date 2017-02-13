В Тольятти на 25-летнего виновника ДТП заведено уголовное дело

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Выехав на полосу встречного движения, молодой человек столкнулся с автомашиной «Lada Kalina» под управлением женщины 1982 года рождения (стаж - 7 лет). В результате ДТП водители обоих транспортных средств, 21-летний пассажир «двенадцатой», а также три пассажира «Lada Kalina» - дети 2003 и 2013 годов рождения и 59-летняя женщина - получили травмы различной степени тяжести.В рамках доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники органов внутренних дел назначили проведение необходимых экспертиз, были тщательно изучены вещественные доказательства на месте ДТП и проанализированы показания участников и очевидцев аварии.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.