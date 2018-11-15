Зиявудин Магомедов оказался фигурантом уголовного дела во Франции
15 ноября 2018 20:42
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По сведениям собеседников РБК, дело инициировано прокуратурой Лиона. Ожидалось, что Магомедов даст по нему показания, однако провести слушания не удалось, из-за того что бизнесмен был задержан, а впоследствии арестован по обвинению в хищениях в России, отметили собеседники РБК. Когда именно было возбуждено дело, они не уточнили.
Адвокат Магомедова Александр Гофштейн заявил РБК, что ему ничего не известно о деле, возбужденном прокуратурой Лиона, и никаких официальных уведомлений от французских властей защита бизнесмена не получала.
Второй защитник Магомедова Виктория Цилюрик отказалась от комментариев.
«Мы читали о налоговых претензиях во французских СМИ весной этого года. И знаем лишь ту информацию, которая была в них опубликована», — заявила РБК представитель группы «Сумма».
В апреле еженедельник L'express упоминал о том, что Магомедов владеет во Франции недвижимостью, где в конце января проходили обыски. По данным издания, речь могла идти о «расследовании отмывания денег».
1 ноября на заседании по делу Магомедовых в Тверском суде следователь МВД рассказала, что во Франции было возбуждено уголовное дело в отношении бывшей жены Магомедова: «Получена информация, что в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, имеющей собственность на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами. При этом Ольга Владимировна нигде официально не была трудоустроена», — заявила она.
Но сам Магомедов опроверг эту информацию, уточнив, что дело есть «в отношении компании, которая управляла ее (Ольги. — РБК) активами».
В Федеральной прокуратуре Франции заявили РБК об отсутствии информации в их базах о деле в отношении Ольги Магомедовой.
Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, были арестованы в марте по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате бюджетных средств.
Среди обвинений в адрес Магомедовых — хищения во время строительства стадиона «Арена Балтика», аэропорта Храброво в Калининграде, намыва участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также у Федеральной сетевой компании. 1 ноября стало также известно, что братьев обвиняют в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт». По версии следствия, преступное сообщество Магомедовых действовало с 2010 года. Ущерб от их действий в СК оценивают в сумму более 2,5 млрд руб. Обвиняемые отрицают свою вину
Фото: Андрей Любимов / РБК
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