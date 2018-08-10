Заместитель начальника отдела полиции Самары подозревается в получении взятки

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По версии следствия, 8 августа 2018 года в вечернее время подозреваемый получил от гражданина взятку в размере 200 тысяч рублей за беспрепятственный забор на территории Куйбышевского района города Самары сыпучих грузов (песка) и их транспортировку.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.По данному факту в ГУ МВД России по Самарской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник, если его вина подтвердится, будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области