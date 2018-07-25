Закончено расследование дела о покушении на заказное убийство известного рукопашника Владимира Попова
25 июля 2018 20:34
153
Областной СК закончил расследование дела о покушении на заказное убийство известного рукопашника Владимира Попова, передает "Самарское обозрение".
44-летний Владимир Попов, известный как Якудза, был доставлен в больницу днем 9 мая от дома № 34 на улице Калинина, в котором он проживал. Потерпевшему было диагностировано огнестрельное ранение шеи, туловища и предплечья. Ранение причинил неизвестный мужчина, скрывшийся на белом ВАЗ-2105, скорее всего, угнанном. На месте стрельбы были найдены две гильзы.
Официально Попов нигде не был трудоустроен, но он был известным спортсменом-рукопашником, сражавшимся на ринге под псевдонимом Якудза за Самарский региональный центр единоборств «Арес». Еще в армии Попов стал серебряным призером чемпионата мира по универсальному армейскому бою.
В ноябре 2017 года Попов умер от причиненных ему ран.
Довольно быстро после покушения исполнитель — 24-летний гастарбайтер — был задержан полицией.
Сейчас установлены все остальные фигуранты, часть из них в розыске.
По версии следствия, потерпевший неофициально участвовал в переделе сфер влияния в ритуальном бизнесе на территории Самары и за это был убит.
Фото: "Самарское обозрение"
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 июля 2018 21:48
Суд не согласился с доводами защиты, которая указала, что форму нужно рассматривать как театральный реквизит. Закон
22
25 июля 2018 20:34
В ноябре 2017 года Попов умер от причиненных ему ран. Закон
142
24 июля 2018 20:56
По данным следствия, он использовал служебное положение для оказания содействия предпринимателям, подконтрольным областному МЧС. Закон
372
24 июля 2018 02:08
Адвокат потерпевших связывает это со скандалом вокруг видеозаписи из ярославской колонии. Закон
712
24 июля 2018 01:48
В перспективе такой запрет может коснуться и остальных должников. Закон
412
23 июля 2018 22:32
Известно, что он официально безработный и ранее не был судим. Закон
510
23 июля 2018 15:27
Уголовное дело возбуждено в этот же день, сейчас ведется следствие. Закон
341
Происшествия
25 июля 2018 21:57
Находящиеся на борту люди пропали. Происшествия
0
25 июля 2018 11:23
Преступники пытались похитить углеводороды с территории пункта налива. Происшествия
175
25 июля 2018 10:31
В магазине один из посетителей тайно похитил с прилавка лоток с золотыми украшениями. Происшествия
212
Криминал
25 июля 2018 18:38
Сын бывшего спикера губернской думы Виктора Сазонова ранее сделал блестящую карьеру в МВД, но теперь ее оборвали сотрудники ФСБ. Криминал
200
25 июля 2018 14:06
Инцидент произошел в Саратовской области. Криминал
198
25 июля 2018 11:58
Завершено расследование уголовного дела. Криминал
172
Видео
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
141
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
783
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
595
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
635
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
806
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2392
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1267
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1203
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2923
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1986
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3148
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
457
Мероприятия