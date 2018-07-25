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Закончено расследование дела о покушении на заказное убийство известного рукопашника Владимира Попова

25 июля 2018 20:34
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В ноябре 2017 года Попов умер от причиненных ему ран.
Закончено расследование дела о покушении на заказное убийство известного рукопашника Владимира Попова

Областной СК закончил расследование дела о покушении на заказное убийство известного рукопашника Владимира Попова, передает "Самарское обозрение".

44-летний Владимир Попов, известный как Якудза, был доставлен в больницу днем 9 мая от дома № 34 на улице Калинина, в котором он проживал. Потерпевшему было диагностировано огнестрельное ранение шеи, туловища и предплечья. Ранение причинил неизвестный мужчина, скрывшийся на белом ВАЗ-2105, скорее всего, угнанном. На месте стрельбы были найдены две гильзы.

Официально Попов нигде не был трудоустроен, но он был известным спортсменом-рукопашником, сражавшимся на ринге под псевдонимом Якудза за Самарский региональный центр единоборств «Арес». Еще в армии Попов стал серебряным призером чемпионата мира по универсальному армейскому бою.

В ноябре 2017 года Попов умер от причиненных ему ран.

Довольно быстро после покушения исполнитель — 24-летний гастарбайтер — был задержан полицией.

Сейчас установлены все остальные фигуранты, часть из них в розыске.

По версии следствия, потерпевший неофициально участвовал в переделе сфер влияния в ритуальном бизнесе на территории Самары и за это был убит.


Фото: "Самарское обозрение" 
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Комментарии



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