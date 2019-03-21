Задержан руководитель бюро медико-социальной экспертизы Самарской области
21 марта 2019 21:16
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Прокуратурой города в рамках прокурорской проверки установлено, что стоимость нежилых помещений и земельного участка при заключении указанного государственного контракта была умышленно необоснованно завышена более чем в 2 раза.
Экспертиза установила, что стоимость объектов недвижимости на дату совершения сделки составляла 151 млн руб. Завышение цены государственного контракта составило свыше 238 млн руб.
Также в ходе исследования выявлены многочисленные нарушения ФЗ «Об оценочной деятельности», повлекшие «искажение итогового значения рыночной стоимости объектов недвижимости». Материалы прокурорской проверки направлены в СУ УМВД России по городу Самаре , следственная часть которого возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Драч задержан по подозрению в совершении этого преступления. Расследование находится на контроле прокуратуры города.
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