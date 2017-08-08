За «телефонное» мошенничество, совершенное из исправительной колонии, мужчина вновь попал за решетку
8 августа 2017 18:50
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Прокуратурой Сызранского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению гражданина Л. в мошенничестве.
Судом установлено, что Л,, отбывая наказание в исправительной колонии за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и кражи, путем случайного набора цифр дозванивался до граждан, представлялся их родственником и просил передать деньги через его доверенных лиц. Введенные в заблуждение граждане передавали деньги, полагая, что они необходимы ему для лечения или решения материальных проблем.
Таким образом, он обманным путем завладел деньгами двух пенсионеров на общую сумму 54 тысячи рублей, при получении очередных денег посредник был задержан.
В июле 2017 года осужденный отбыл наказание по предыдущему приговору.
Приговором суда Л. признан виновным и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Судом установлено, что Л,, отбывая наказание в исправительной колонии за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и кражи, путем случайного набора цифр дозванивался до граждан, представлялся их родственником и просил передать деньги через его доверенных лиц. Введенные в заблуждение граждане передавали деньги, полагая, что они необходимы ему для лечения или решения материальных проблем.
Таким образом, он обманным путем завладел деньгами двух пенсионеров на общую сумму 54 тысячи рублей, при получении очередных денег посредник был задержан.
В июле 2017 года осужденный отбыл наказание по предыдущему приговору.
Приговором суда Л. признан виновным и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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8 августа 2017 18:50За «телефонное» мошенничество, совершенное из исправительной колонии, мужчина вновь попал за решетку
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