За сбыт героина самарец четыре года проведет в колонии

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Судом установлено, что он на улице Краснодонской продал за 1000 рублей сверток с героином массой 0,27 грамма.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.