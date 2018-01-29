За попытку перебросить на территорию ИК героин самарец на 8 лет лишился свободы
29 января 2018 19:03
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Прокуратурой Красноглинского района поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении жителя Самары, обвиняемого по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере".
Установлено, что 9 августа 2016 года мужчина, работая таксистом, при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно получил в свое распоряжение героин (19,00 граммов), который был упаковано в сверток из молярной ленты, внутри которого находилась луковица. Данный сверток он приготовил для дальнейшего переброса на территорию ИК. Приехав к территории исправительного учреждения, имея при себе сверток с наркотиком, мужчина был задержан сотрудником ГУФСИН.
Суд признал подсудимого виновным и, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств (состояние здоровья, нахождение на иждивении престарелых родителей), назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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