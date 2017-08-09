За попытку перебросить героин на территорию ИК самарец осужден к 8 годам лишения свободы

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Судом установлено, что мужчина прибыл на автомобиле к территории ИК №5 для переброса через забор режимного объекта более 115 грамм героина, однако был замечен и задержан сотрудниками учреждения.Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.