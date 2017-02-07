За оскорбление по телефону сотрудников СамГТУ самарец заплатит штраф

87

Прокурорской проверкой установлено, что гражданин Святослав Спирчагов осуществляет телефонные звонки на номера университета и высказывает бранные, оскорбительные слова и выражения в адрес помощника ректора и других сотрудников.По данному факту прокуратурой района в отношении Спирчагова возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме".По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении мировым судом гражданин привлечен к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2900 руб.Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото colourbox.com