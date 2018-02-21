За оправдание терроризма в соцсетях парень из Самарской области проведет более двух лет в колонии

115

По данным силовиков, молодой человек размещал на своей странице «ВКонтакте» материалы, направленные на публичное оправдание терроризма.Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.По решению суда он проведет в колонии общего режима 2 года 1 месяц.