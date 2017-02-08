За невозвращение кредита у самарчанки арестовали автомобиль

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Жительница Самары гражданка П. взяла кредит в организации, но не вернула. В результате кредиторы обратились в суд, который принял решение об обязанности гражданки П. вернуть 148 тысяч рублей.В отделе судебных приставов Куйбышевского района г.Самары было возбуждено исполнительное производство о взыскании с женщины кредита в указанном размере. Был наложен арест на имущество должника – автомобиль марки «KIA», 2006 года выпуска. В случае, если гражданка не погасит свою задолженность в полном объеме, автомобиль будет реализован на торгах, вырученные средства пойдут в счет погашения долга, а оставшиеся средства – возвращены должнику, сообщает сайт ведомства.