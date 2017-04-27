За неуплату алиментов 28-летний житель Пестравского района лишился свободы

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Гражданин Г. длительное время не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. При этомкакое-либо участие в жизни 9-летнего ребенка мужчина не принимал. В отделе судебных приставов Пестравского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина Г. ¼ части всех видовзаработка и иного дохода ежемесячно на содержание сына до его совершеннолетия. В связи с тем, что мужчина уклонялся от выполнения своих родительских обязательств, он был привлечен к административной ответственности. Ему было назначеноадминистративное наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов.Должник от отбытия наказания уклонялся, средств на содержание несовершеннолетнего ребенка не выплачивал. Длительное время он не работал, попыток трудоустроиться не предпринимал, на учет в Центр занятости не вставал. Судебные приставы привлекли гражданина к ответственности по ст.157 УК РФ.Суд принял во внимание, что данное преступление гражданин Г. совершил во время испытательного срока за умышленное преступление небольшой и средней тяжести, признал вину полностью, раскаялся в содеянном.На иждивении у подсудимого находятся двое детей, сожительница беременна третьим ребенком.Позиция потерпевшей заключается в желании трудоустройства подсудимого и получении алиментов.Суд признал гражданина Г. виновным и назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу. сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.