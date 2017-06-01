За мошенничество осуждена директор самарской турфирмы «Алекс Тур»

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Судебным следствием установлено, что Кондратьева, являясь генеральным директором ООО «Алекс Тур», заведомо зная, что между ООО «Алекс Тур» и ООО «Пегас Самара» отсутствуют договорные отношения по реализации туристского продукта, заключила с клиентом договор на оказание туристских услуг в виде бронирования, приобретения и оплаты туристской путевки у ООО «Пегас Самара». Завладев денежными средствами клиента в сумме 103 000 рублей, распорядилась ими в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб.Суд, с учетом мнения прокурора, признал Кондратьеву виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото pixabay.com