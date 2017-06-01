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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

За мошенничество осуждена директор самарской турфирмы «Алекс Тур»

1 июня 2017 20:12
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Она, завладев денежными средствами клиента в сумме 103 000 рублей, распорядилась ими в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб.
Прокуратура Советского района Самары поддержала обвинение по уголовному дело в отношении Людмилы Кондратьевой. Она обвинялась в "мошенничестве, совершенном в крупном размере с использованием должностных полномочий".

Судебным следствием установлено, что Кондратьева, являясь генеральным директором ООО «Алекс Тур», заведомо зная, что между ООО «Алекс Тур» и ООО «Пегас Самара» отсутствуют договорные отношения по реализации туристского продукта, заключила с клиентом договор на оказание туристских услуг в виде бронирования, приобретения и оплаты туристской путевки у ООО «Пегас Самара». Завладев денежными средствами клиента в сумме 103 000 рублей, распорядилась ими в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб.

Суд, с учетом мнения прокурора, признал Кондратьеву виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 


Фото pixabay.com
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Комментарии



Закон
1 июня 2017  20:12
Она, завладев денежными средствами клиента в сумме 103 000 рублей, распорядилась ими в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб.
За мошенничество осуждена директор самарской турфирмы «Алекс Тур»
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