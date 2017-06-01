За ложный донос об угоне автомобиля житель Новокуйбышевска принудительно отработает 10 месяцев

84

Галенко Евгений, зная, что за нарушение им ПДД его автомобиль был помещен сотрудниками полиции на штраф-стоянку, обратился с письменным заявлением, в котором указал заведомо ложные сведения об угоне автомобиля неизвестным лицом.В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.Суд, с учетом мнения прокурора, назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, условно с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фото pixabay.com